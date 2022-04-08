Kirpi, Sonic2

Kirpi Sonic filminin devam halkası olan yapımda, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in atıldığı maceralar konu ediliyor.

Green Hills'e yerleşen Sonic'in tek isteği, gerçek bir kahraman olması için gereken özelliklere sahip olduğunu ispatlayabilmektir.

Sonic'in imtihanı, Dr. Robotnik'in ortağı Knuckes ile birlikte uygarlıklarını yok edebilecek güce sahip mbir zümrüdü aramak için geri dönmesiyle başlar.

Zümrüdün yanlış ellere geçmesini engellemek için Sonic, yardımcısı Tails ile birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Jeff Fowler

Senarist: Patrick Casey

Oyuncular: Ben Schwartz, İdris Elba, Colleen O'Shaughnessey

Orjinal ismi: Sonic2 The Hedgehog 2