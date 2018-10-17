Kırım'daki patlamada terör saldırısı şüphesi

Kırım'ın Kerç kentinde meydana gelen patlamada son bilgileregöre 18 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği öğrenilen facianın terör saldırısı olmasından endişe ediliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre patlamaya el yapımı bir patlayıcı neden oldu.

Rus kaynaklardan yapılan açıklamada Kerç kentindeki patlamanın terör saldırısı olduğu doğrulandı. Türü henüz belirlenemeyen bir patlayıcı türünün kullanıldığı saldırıda, şarapnel parçaları tahribatı arttırdı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ÖĞRENCİ İNTİHAR ETTİ

Patlamanın failinin 22 yaşındaki bir öğrenci olduğu ve patlamanın ardından intihar ettiği duyuruldu.

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, olay yerine geldiği ve incelemelerde bulunduğu açıklandı.

Öte yandan Rus haber ajansı Ria Novosti, Aksenov´un Kırım´da üç günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısı olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Öte yandan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede patlamadan önce çok sayıda silah sesi duyuldu.