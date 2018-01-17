Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Eğitim - - Editör: Merve Ece İNAN

Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?

Uzmanlar öğrencilerin karne almasına sayılı günler kala ebeveynlerin karne ile karşı karşıya kaldıklarında vermeleri gereken tepkilerle ilgili olarak dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Çocuğunun başarısız karnesiyle karşı karşıya kaldığı için çocuğuna sevgi göstermemek veya ilgisiz davranmak gibi yanlış tutumlar benimseyen ebeveynlerin, çocuklarda güven kaybına sebebiyet verdiklerini hatırlatan uzmanlar, ebeveynlerin olumsuz tepkilerinin çocukların okul başarısını daha kötü etkileyeceğini kaydediyor.

Yarı yıl tatiline sayılı günler kala, öğrenci ve velileri karne heyecanının sardığını işaret eden uzmanlar, bütün bunların yanı sıra kırık not kaygısının da bu dönemde pek çok evde yaşandığını hatırlatıyor.

Başarıyı sadece karneye bakarak değerlendirmemek gerektiğini savunan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına karne üzerinden başarılı veya başarısız diye yargılamada bulunmasının hatalı olduğunu kaydediyor 

Gelinen noktada anne babaların çocuklarını desteklemesinin, onların ilerlemesi ve başarısı için önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden uzmanlar, bu dönemde yalnızca düşük ve kırık notların konuşulmamasını, başarılı olunan dersler üzerinde çocukların övülmesinin de önemli olduğunu dile getiriyor.

Özellikle bu süreçte çocukları karne sebebi ile yargılamanın, onlara bağırmanın, sinirli bir şekilde onlarla konuşmanın çocuğun ilerleyen dönemlerde okul başarısını olumsuz etkileyeceğini savunan uzmanlar, anne babaların çocukları ile olumlu cümlelerle konuşması gerektiğinin altını çiziyor. Çocukla mutlaka karnedeki zayıfların nasıl düzeltilebileceği ile ilgili konuşulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, ancak bunun asla arkadaşlarla kıyaslama yapılarak gerçekleşmemesi gerektiğini savunuyor. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
-
Çok Okunanlar
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Son Haberler
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Bipolar bozuklukta depresyon dönemine dikkat
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Teknolojiyle hayatımıza giren güzellik uygulamaları mucize yaratıyor
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Sömestr dönemi çocuklar için göz doktoruna gitmenin tam zamanı
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Parmak emme alışkanlığı diş bozukluklarına neden oluyor
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Sözleşme yenilemeyen Jahovic'e taraftar tepki gösterdi
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
Beştepe'de art arda iki kritik zirve
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Griple savaşta önemli tüyolar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık