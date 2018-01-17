Kırık notu olan öğrencilere nasıl davranılmalı?

Çocuğunun başarısız karnesiyle karşı karşıya kaldığı için çocuğuna sevgi göstermemek veya ilgisiz davranmak gibi yanlış tutumlar benimseyen ebeveynlerin, çocuklarda güven kaybına sebebiyet verdiklerini hatırlatan uzmanlar, ebeveynlerin olumsuz tepkilerinin çocukların okul başarısını daha kötü etkileyeceğini kaydediyor.

Yarı yıl tatiline sayılı günler kala, öğrenci ve velileri karne heyecanının sardığını işaret eden uzmanlar, bütün bunların yanı sıra kırık not kaygısının da bu dönemde pek çok evde yaşandığını hatırlatıyor.

Başarıyı sadece karneye bakarak değerlendirmemek gerektiğini savunan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına karne üzerinden başarılı veya başarısız diye yargılamada bulunmasının hatalı olduğunu kaydediyor

Gelinen noktada anne babaların çocuklarını desteklemesinin, onların ilerlemesi ve başarısı için önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden uzmanlar, bu dönemde yalnızca düşük ve kırık notların konuşulmamasını, başarılı olunan dersler üzerinde çocukların övülmesinin de önemli olduğunu dile getiriyor.

Özellikle bu süreçte çocukları karne sebebi ile yargılamanın, onlara bağırmanın, sinirli bir şekilde onlarla konuşmanın çocuğun ilerleyen dönemlerde okul başarısını olumsuz etkileyeceğini savunan uzmanlar, anne babaların çocukları ile olumlu cümlelerle konuşması gerektiğinin altını çiziyor. Çocukla mutlaka karnedeki zayıfların nasıl düzeltilebileceği ile ilgili konuşulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, ancak bunun asla arkadaşlarla kıyaslama yapılarak gerçekleşmemesi gerektiğini savunuyor.