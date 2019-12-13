Kimse Bilmez final mi yapıyor?

İddialı dizilerin birer birer final yapacaklarını duyurmasının ardından bir üzücü haber de ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinden geldi.

Türk dizi sektöründe iddialı diziler birer birer final yapacaklarını duyurmaya başladılar. Her Yerde Sen, Elimi Bırakma, Kurşun, Sevgili Geçmiş ve Aşk Ağlatır dizilerinin final yapmasının ardından bu kez de Kimse Bilmez dizisi final kararı aldı.

Ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Kimse Bilmez için, yeni yıl öncesi final yapacağı haberi dizinin takipçilerini üzdü. Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi),Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner'in (İlhan) rol aldığı iddialı dizinin 28'inci haftasından final yapacağı belirtildi. Final kararı, dizi oyuncuları tarafından da üzüntüyle karşılandı.