Kimi adalet kimi ekmeği için meydana çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Bakırköy Halk Pazarı'ydı. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge siyasi parti ve STK'ların yanı sıra bireysel katılımlar da vardı. Kimi adalet kimi ise ekmeği için meydanlardaydı...

YAŞASIN 1 MAYIS

Türkiye'nin büyük illeri başta olmak üzere bir çok yerde 1 Mayıs kutlamaları oldu. Yediden yetmişyediye her kesim ve yaştan insanların katıldığı kutlamalarında öncelikli olarak çalışanlar anayasa ile düzenlenmiş hakların uygulanması ve işsizlik hayat pahalılığıı gündeme getirildi.

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNMA

Çalışanların kıdem tazminatlarının gasp edilmesi tehlikesine dikkat çekilen konuşmalarda, kıdem tazminatının işçilerin son kalesi olarak kaldığı ve bu hakkın gaspedilmesi durumunda artık çalışma hayatının tamamen felç olacağı bildirildi. Ücretlerin aşırı düşmesi ve satınamla gücünün düşmesi konusunda fikir beyan eden meydanları dolduran kalabalıklar sloganlarla hayat pahalılığını protesto ettiler.

KADINA VE ÇOCUKLARA ŞİDDETE SON

Kadın hakları platformu ise meydanlarda kadına şiddet konusunu pankartlar ve dövizlerde gündeme getirdi. Cinsel suçlar, Çocuklara yönelik taciz, istismar ve tecavüz suçlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini savunan kitleler yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını istediler.