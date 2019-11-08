Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Ömer Suat Menali

Kime İnansak...

Merhaba Dostlar,

Daha öncede sosyal medyada yazmıştım. Yandaş medya bugünkü iktidarı her şeyiyle dünyanın birinci ülkesi olarak gösteriyorlar diye. Barajlar, HES'ler, çift yollar, hızlı tren, köprüler. Enflasyon tek rakkamlara indi vs.

Buna mukabil, kaldıysa karşı medya ve yazarları "Bunları cebinden mi yapıyor bizim verdiğimiz vergilerle yapıyor..." diyorlar. Tamam aynen katılıyorum ama bunlardan önceki dönemlerde biz vergi vermiyormuyduk.. Veriyorduk... Neden bu yapılan hizmetler o hükümetler döneminde yapılmadı ki.

Bir tek İstanbul'da 1875 yılında Tünel'deki Metro yapılmış neredeyse günümüze kadar bu konuda hiç bir şey yapılmamıştır. Özal bile toplu taşımacılığı sosyalist ülke aklı deyip pek ilgilenmemiştir.

Bu yatırımlar bedava yapılmıyor. Zaten devletin görevi vergileri toplayıp ülkenin yol, baraj,enerji, liman gibi alt yapı hizmetlerini yerine getirmek yatırımcılara yol açmak değil midir. Yoksa, şimdi soyal medyada yaygara kopartılan Devlet niye üretim yapmıyor, KİT'leri neden elden çıkardı demek değildir.

Biz yıllarca bir yerlerimizi yırttık, Devlet adı KİT olan üretimden çekilmeli diye. Seçimi kazanmak için bu KİT'ler oy ambarı olarak kullanılıyor, meşrebine göre seçimlerden önce veya özellikle de sonra bu KİT'lere binlerce işçi memur alınıyordu. 2000 li yıllara gelindiğinde her sene bu KİT'ler devletin beline kambur üstüne kambur yüklediğinden acilen elden çıkarılmaya başlandı.

Bir dostum Telekominasyon özelleştirilirse Devletin bütün sırları çalınır diyordu. Uzaydan bir aracın plakasının okunduğu. oniki yaşındaki bir çocuğun ABD merkez bankasına internetten girdiği, en son olarak FETO'nun kozmik odayı patlatması iletişimin özelleştirmenin hiç de önemi olmadığını kanıtladı.

Son günlerda trafik cezalarının çok artması beni en çok sevindiren şey oldu hem bütçeye katkısı bakımından hem de CAYDIRICILIK bakımından çok doğru. Ama denetim olmayınca yasa havada kalıyor. Bizim semtte 30 tane girilmez dönünmez levhası var her gün yüzlerce ihlal var ne umur...

Bir de Cumhurbaşkanının maaşını ayda 81.000TL ye çıkarılması halkı çok kızdırdı. Bana Padişahla Vezinin vergileri artırma sonunda halkın sokağa çıkıp oynamaya başlayınca zamları durdurma fıkrasını hatırlattı. Gönül isterdi ki asgari ücretin 2000TL olduğu bu ülkede Cumhurbaşkanı bu maaşı keşke hiç almasaydı....

Rasyonel olarak 81.000 maaş yılda bütçeye 1.000.000TL yük getirirken 12.000.000 emekliye 100TL zam yapılsa bütçeye yılda 1.200.000.000TL yük getirmektedir.Yoksa Cumhurbaşkanının 500 korumayla değil de bisikletiyle halkın içinde dolaşmasını ben de çok isterim.

Son seçimde Cumhurbaşkanı "İstanbul'u kaybeden ülkeyi kaybeder" derken İstanbul, Ankara ve İzmir'i kaybetmesi resmen bir hezimet oldu. Barış Pınarı harekatı ile tam da Anadolu'nun milliyetçi halkı gözünde tekrar itibarını kazamışken yeni çıkarılan vergi paketi halk üzerinde şok yarattı.

Üstüne üstlük ABD senatosundan Ermeni Soykırımının geçmesi AKP nin suyunun ısınması yönünde olduğu çok açık. Hem bunun hem de YAPTIRIMLARIN vereceği hasar göz ardı edilemez. İktidarın son kozu çok kapsamlı genel af da oy dengesini sağlayacak gibi görülüyor.

Milli konularda her ne kadar HDP hariç diğer muhalefet partileri desteklese de son cümleleri "Hep bunlar bu günkü iktidarın yanlış kararlarından" demeği ihmal etmiyorlar. Bu yıl Cumhuriyet bayramının en coşkulu şekilde ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda kutlanması da iktidara bayağı uyarı niteliğindedir. Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
8 KAS
2019
Kime İnansak...
28 EKİ
2019
Depremin Gerçekleri...
18 EKİ
2019
Barış Pınarı Harekatının Riskleri. Girmek mi zor? Çıkmak mı zor?
10 EKİ
2019
Deprem Geliyor, Deprem...
26 EYL
2019
Kaybettiklerimiz - 3
13 EYL
2019
Kaybettiklerim - İki
3 EYL
2019
Kaybettiklerim...
19 AĞU
2019
Ezan ve Sela...
24 TEM
2019
Tıp ve İlaçlar...
10 TEM
2019
Pek Bir Şey Değişmeyecek...
27 HAZ
2019
Bunun Bir Sebebi Var...
18 HAZ
2019
Sağlıkla Kalın Diyorum da...
16 MAY
2019
Bir VAR’mış, Bir YOK’muş..!
26 NİS
2019
Futboldan Pek anlamam ama...
8 NİS
2019
'Ağyarını Mani, Efradını Camii' 'Ne Eksik Ne Fazla, Eksiği Artığı Olmayan'
18 MAR
2019
Akide Şekeri İle Çay İçmek!
26 ŞUB
2019
İstanbul'u Nasıl Otoparksız Bıraktık..?
12 ŞUB
2019
Trafik Çözülür! Ama Nasıl?
26 OCA
2019
Bir Zamanlar Ben de Talebeydim...
4 OCA
2019
Toplu Yürüyüş ve Protesto Hakkı...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Tarafından Şehit Düşen Askerlere Mevlid Okundu
Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Tarafından Şehit Düşen Askerlere Mevlid Okundu
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye büyük ilgi
Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye büyük ilgi
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Diagne'ye yol göründü
Diagne'ye yol göründü
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Belhanda yerine Andone
Belhanda yerine Andone
Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
İspanyollar Galatasaray'ı Ti'ye aldı
İspanyollar Galatasaray'ı Ti'ye aldı
Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle
Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle
Kayseri esnafı belediyeye yürüdü!
Kayseri esnafı belediyeye yürüdü!
Muğla'da peş peşe 3 deprem
Muğla'da peş peşe 3 deprem
Fenerbahçe'de hedef Matuidi
Fenerbahçe'de hedef Matuidi
Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı
Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji