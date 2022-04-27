Kim Demiş Kötüyüz Diye



Animasyon filmini sevenleri sevindirecek güzel bir film vizyona giriyor. Özellikle çocukların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz son derece fantastik film hafta sonundan itibaren seyircileri ile buluşacak.

KOMİKLERİN BÜYÜK SOYGUNU

Esfanevi soygunlara imza atan beş kötü adama odaklanıyor. Bu zaman kadar bir çok soygununa imza atan Bay Wolf, Bay Snake, Bay Piranla, Bay Shark ve Bayan Tarantula, şimdi hayatlarının en zorlu işini yapmaya kalkışır. Büyük bir soygun için plan yapan ekip, bu sırada başlarına gelenlere rağmen planlarını uygulayabilecek midir? Son derece hareketli 2 D sistemiyle çekilen bu film seyircilerine keyifli dakikalar geçirtecek.



Yönetmen: Pierre Perifel



Senarist : Etan Cohen, Aaron Blabey



Oyuncular: Sam Rockwell, Marc Maron, Avkwafına



Orjinal ismi: The Bad Guys