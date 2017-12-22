Kilo veremememizin altında bu hastalıklar yatıyor olabilir

Yaptığınız diyete ve spora rağmen kilo veremeyenlerdenseniz mutlaka işin uzmanına başvurmanız gerektiğini ifade etmek zorundayız. Bazı hastalıkların kilo vermeyi önlediğini ve aksine daha hızlı bir şekilde kilo alımını tetiklediğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun altında yatan etkenin ne olduğunun saptanması gerektiğinin altını çiziyor.

Kilo alımının veya kilo verememe durumunun altında herhangi bir hastalık yatıyorsa bunun hızlı bir şekilde saptanması ve kontrol altına alınmasının önemli olduğunu savunan uzmanlar, diyetisyen destekli bir program, düzenli spor ile üstesinden gelinebileceğini kaydediyor.

Söz konusu kilo alımını hızlandıran ve kilo vermeyi engelleyen hastalıkların başında hipotiroid olduğunu savunan uzmanlar, boynun ön kısmında bulunan ve metabolizmayı doğrudan kontrol eden, farklı hormonlar üreten ve salgılayan b bezin düzgün çalışmaması durumunda ortaya çıktığını paylaşıyor.

Metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte kilo vermenin de zorlaşacağı üzerinde duran uzmanlar, hipotiroidin depresyon, yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, azalmış tat, kırılgan saç ve tırnağa neden olduğunu kaydediyor.

Hipotiroid hastalığının ardından kilo verimini zorlaştıran bir diğer hastalığında Cushing Sendromu olduğunu işaret eden uzmanlar, adrenal bezleri tarafından üretilen kortizolün, yağ, protein ve karbonhidratların enerjiye dönüşmesini sağladığını ancak söz konusu sendromda kortizolün aşırı üretilmesi veya anormal regülasyonu ile karakterize edilen bir hastalık olduğunu hatırlatıyor.