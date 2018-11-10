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Kılıçdaroğlu, Şemdinli şehitleri için başsağlığı mesajı yayınladı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kılıçdaroğlu, Şemdinli şehitleri için başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Şemdinli'de bulunan üs bölgesideki cephane deposunda meydana gelen patlamada şehit olan mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Şemdinli'de bulunan üs bölgesideki cephane deposunda meydana gelen patlamada şehit olan mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

TÜRKİYE YASTA

Askeri üs bölgesinde dün meydana gelen elim olayda 7 askerimiz şehit, 20 mehmetçiğimiz yaralanmıştı. Yurt genelinde büyük bir üzüntüye sebep olan cephane ve mühimmat patlamasından sonra saatlerce bölgede yangınlar çıkmış ancak geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.
Kılıçdaroğlu, patlama sebebiyle Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı.

ALLAHTAN RAHMET AİLELERE SABIR DİLEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkari Şemdinli'de meydana gelen elin olay sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tanr rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.


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