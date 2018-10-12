Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da konuşuyor. Yerel seçimler öncesi önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul'da galip geleceklerini söyledi. İstanbul'da vatandaşın 'nefes alacağı noktalar' CHP'li belediyelerde olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, seçim öncesi AK Partili seçmenle 'ittifak' yapacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

“Kentlerde yayalaşmayı başlatan biziz. İstanbul hepimizin göz nuru. Sultanahmet'iyle Ayasofyası ile. İstanbul'a ne verildi? Sarayda oturan zat 80 milyonun önünde biz İstanbul'a ihanet ettik dedi. Ama hiç bir CHP'li belediyenin olduğu yerde o ilçeye ihanet edilmemiştir. Biz insanı seviyoruz, insanın yoksulluğunu teşhir etmiyoruz. Onu TV'lerin önüne çıkarıp teşhir etmek bizim inancımızda yoktur. Ama bunlar yapıyor.

Bizim belediye başkanlarımızın yönettiği yerde karabasan gibi çökmez kent vatandaşın üzerine. İbadethanelerimiz tertemizdir.

Bizim belediyelere acaba açık bulabilir miyiz diye müfettiş üzerine müfettiş gönderiliyor. Göndermezseniz şerefsizsiniz. Bizim belediye başkanlarımız birileri tarafından istifa ettirilen belediye başkanları değildir. İstanbul, Balıkesir, Ankara belediye başkanları neden istifa ettirildiler? Bunlar insan eleştirebilirsiniz, belediye başkanının boynunu vurmak adalet değildir. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Ne diyor onlara Erdoğan ‘ya istifa et ya da bedeli ağır olur', bu çok ağır bir laf. Zorla istifa ettirenlerin gelecekte torunlarına anlatacak hiçbir hikayeleri yoktur. Bir kişi zoruyla istifa ediliyorsa orada demokrasi yoktur. Nedir bu istifaların arkasında olan? Ama ortaya çıkaracağız.

Önümüzdeki seçimlerde Ankara ve İstanbul alacağız. İstanbul 20 yıldır yenip yenip bitirilemiyorsa İstanbul'a tarihi kimliğini kazandırmak bizim boynumuzun borcudur. Ankara aynı şekilde, Balıkesir aynı şekilde. Antalya aynı şekilde.

Eğer AK Partili bir belediye başkanı kentsel dönüşüm için başvurduğunda bir haftada çıkıyor bizim belediyelerimiz başvurduğunda çıkmıyorsa burada bir yönetim bozukluğu var. Vermiyorlar, başarımızı görmesinler diye.”