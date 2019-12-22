Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat

Ankara'da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat geldi.

Ankara'da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat geldi.

Ankara'da eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili "Benden rüşvet istedi" demişti. Gündemde tartışma yaratan konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a talimat verdiğini ve gereğinin yapılmasını istediğini aktardı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Öztraj, "İş döndü dolaştı bir baktık konunun genel başkanımıza arz edildiği ve genel başkanımızın bu konuda bir şey yapmadığı gazetelerde yer alıyor. Böyle bir şey de yok. Genel başkanımıza konu arz edilmiş.Genel başkanımıza zaten herkes ulaşıyor. Genel başkanımız bu konuda bir şey yapmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Genel başkanımız da bu konunun incelenmesi talimatını "nedir bu konu" diye "bana bilgi verin inceleyin, hukuk ne diyorsa onu yapın" diye yönetim çerçevesinde yollayın sayın Yavaş'a gerekli durumu anlatmış ve "gereğini yapın" demiş. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. CHP'de olmaz. CHP'de bu süreçler son derece saydam bir biçimde yürür." dedi.

Öztrak ayrıca, "Ne Ankara'da ne İstanbul'da ne de AK Parti'den aldığımız şehirlerde artık şehirlerde yeni hataların yapılmasına yeni rantların oluşmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Hukuk ne diyorsa sonuç o şekilde sonuçlanacak. Gerekli soruşturmalar yapılacak. Alnımız ak başımız dik. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Millete verilen sözleri bizim belediye başkanlarımız tutacaktır biz de onların arkasında olacağız." şeklinde konuştu.

"İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan bu mızıkçılık süresi her gün biraz daha gelişiyor" diyen CHP Sözcüsü, "Hatırlayacaksınız önce Saray'a kim gitti kim geldi iddiası ortaya atıldı. Onun arkasından bir belediye başkanımızla ilgili en son yapılan bir operasyon var İzmir'de Urla'da... Ondan sonra arkasından bu olay geldi. Benim gördüğüm kadarıyla olay son derece hukuki bir olay. Baktığınız zaman bir hukuki süreç var, işliyor. O hukuki süreç işlerken belli bir müdahaleler yapılıyor. Yani Ankara'da büyükşehir belediye başkanımız açık, seçik ve net şekilde bu hukuki süreci işletiyor. Başka bir şey de yapması zaten mümkün değil. Şunu artık kavramamız lazım... Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da gerekse diğer büyükşehirlerde artık yeni şerifler var. O eskisi gibi bir ranta dayanan rant talanına dayanan düzenin devam ettirilmesi söz konusu değil. Bundan sonra öyle de olmayacak. Zaten sayın Yavaş hukuki süreçle ilgili gerekli açıklamayı kamuoyuna yaptı. Bence herkes onu dikkatle okuması lazım ne olup bittiğini" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat
Binali Yıldırım'ın doğum günü kutlandı
Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı
Yeni Malatyaspor Rize'ye takıldı
Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Ndiaye Trabzonspor'a
Masterchef'te finale kimler kaldı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Tarkan'dan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli
-
Çok Okunanlar
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Alex de Souza İstanbul'da
Alex de Souza İstanbul'da
2020 Asgari ücret ne kadar olacak?
2020 Asgari ücret ne kadar olacak?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat
Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat
Binali Yıldırım'ın doğum günü kutlandı
Binali Yıldırım'ın doğum günü kutlandı
Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı
Yeni Malatyaspor Rize'ye takıldı
Yeni Malatyaspor Rize'ye takıldı
Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Ndiaye Trabzonspor'a
Ndiaye Trabzonspor'a
Masterchef'te finale kimler kaldı
Masterchef'te finale kimler kaldı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Tarkan'dan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli
Tarkan'dan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli
6 milyon lira dolandırmış
6 milyon lira dolandırmış
Faytoncuların korkunç rakamı
Faytoncuların korkunç rakamı
Jimmy Durmaz'a 3 maç men
Jimmy Durmaz'a 3 maç men

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji