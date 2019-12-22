Ankara'da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kesin talimat geldi.

Ankara'da eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili "Benden rüşvet istedi" demişti. Gündemde tartışma yaratan konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a talimat verdiğini ve gereğinin yapılmasını istediğini aktardı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Öztraj, "İş döndü dolaştı bir baktık konunun genel başkanımıza arz edildiği ve genel başkanımızın bu konuda bir şey yapmadığı gazetelerde yer alıyor. Böyle bir şey de yok. Genel başkanımıza konu arz edilmiş.Genel başkanımıza zaten herkes ulaşıyor. Genel başkanımız bu konuda bir şey yapmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Genel başkanımız da bu konunun incelenmesi talimatını "nedir bu konu" diye "bana bilgi verin inceleyin, hukuk ne diyorsa onu yapın" diye yönetim çerçevesinde yollayın sayın Yavaş'a gerekli durumu anlatmış ve "gereğini yapın" demiş. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. CHP'de olmaz. CHP'de bu süreçler son derece saydam bir biçimde yürür." dedi.

Öztrak ayrıca, "Ne Ankara'da ne İstanbul'da ne de AK Parti'den aldığımız şehirlerde artık şehirlerde yeni hataların yapılmasına yeni rantların oluşmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Hukuk ne diyorsa sonuç o şekilde sonuçlanacak. Gerekli soruşturmalar yapılacak. Alnımız ak başımız dik. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Millete verilen sözleri bizim belediye başkanlarımız tutacaktır biz de onların arkasında olacağız." şeklinde konuştu.

"İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan bu mızıkçılık süresi her gün biraz daha gelişiyor" diyen CHP Sözcüsü, "Hatırlayacaksınız önce Saray'a kim gitti kim geldi iddiası ortaya atıldı. Onun arkasından bir belediye başkanımızla ilgili en son yapılan bir operasyon var İzmir'de Urla'da... Ondan sonra arkasından bu olay geldi. Benim gördüğüm kadarıyla olay son derece hukuki bir olay. Baktığınız zaman bir hukuki süreç var, işliyor. O hukuki süreç işlerken belli bir müdahaleler yapılıyor. Yani Ankara'da büyükşehir belediye başkanımız açık, seçik ve net şekilde bu hukuki süreci işletiyor. Başka bir şey de yapması zaten mümkün değil. Şunu artık kavramamız lazım... Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da gerekse diğer büyükşehirlerde artık yeni şerifler var. O eskisi gibi bir ranta dayanan rant talanına dayanan düzenin devam ettirilmesi söz konusu değil. Bundan sonra öyle de olmayacak. Zaten sayın Yavaş hukuki süreçle ilgili gerekli açıklamayı kamuoyuna yaptı. Bence herkes onu dikkatle okuması lazım ne olup bittiğini" dedi.