Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere müjde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda aklındaki projeyi sonunda açıkladı. Kılıçdaroğlu, EYT için ellerinden geleni yapacaklarını resmen söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Batman da ilk mitingini gerçekleştirdi. Burada EYT'lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin aile sigortası adlı projesinden bahsetti.

EYT'lilere Müjde

Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşı şu anda 65 diyelim. Patron geldi ve o kişiyi 55 yaşında işten çıkardı. Peki o aile ondan sonra ne yapacak? O kişi ailesine nasıl bakacak? O yaştan sonra çalışabileceği bir işi nereden bulacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye girecek. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması gerekiyor. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri artık bitirmek zorundayız." dedi.