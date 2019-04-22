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Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı

Şehit cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AKP'li olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırganın AKP üyesi olduğunu ve ihraç edileceğini söyledi.

Şehit cenazesine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AKP'li olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırganın AKP üyesi olduğunu ve ihraç edileceğini söyledi.

AKP SÖZCÜSÜ KABUL ETTİ

AKP sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Klıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu bildirdi. Çelik, saldırganın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

ÇİRKİN SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze namazından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin zanlısı Osman Sarıgün ile birlikte 5 kişi daha bu sabah yakalandı.

SALDIRGAN AKP'DEN İHRAÇ EDİLECEK

Sarıgün hakkında açıklama yapan AKP sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün patimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AKP, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerniden Osman Sarıgün'ün ve 5 kişinin daha Sivrihisar'da yakalandığı, zanlıların ifade işlemlerin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, " Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır." denildi.


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