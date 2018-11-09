Kılıçdaroğlu: Ezan dünyanın her yerinde Arapça okunur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ezan Türkçe okutulsun' çıkışıyla büyük tepki çeken ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Öztürk Yılmaz hakkında değerlendirmede bulundu. Türkçe Ezan çıkışıyla tepki çeken ve yerel seçim öncesi AK Parti'nin eline koz veren Öztürk Yılmaz, kesin ihraç istemiye parti disiplinine sevk edilmişti.

Öztürk Yılmaz hakkındaki değerlendirmelerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye yapan Kılıçdaroğlu'nun, "Herkes istediği gibi hareket edemez. Ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız" dediği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU, YEREL SEÇİM ÖNCESİ GÖZDAĞI VERDİ

Yerel seçim öncesi yapılan Türkçe Ezan açıklaması, partiyi zor duruma düşürürken, kulislerden edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Öztürk Yılmaz üzerinden partililere gözdağı verdi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü isimli programda, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajdan bir bölüm paylaşan Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun ezan tartışmalarını asla doğru bulmadığını söyledi.

İşte Selvi'nin Kılıçdaroğlu röportajından aktardıkları;

"TÜRKÇE EZAN TARTIŞMALARI 1950'DE BİTTİ"

Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de hiçbir arkadaşım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken, ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi, ‘CHP'de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi”

"CHP TOPLUMUN DEĞERLERİNE SAYGI GÖSTERİR"

“Arapça ezan, Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun. Ezanın İslam'ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz."

ÖZTÜRK YILMAZ'IN KESİN İHRACI İSTENİYOR

“CHP'li olan CHP'nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP'de olduğunuz sürece CHP'nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız”