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Kılıçdaroğlu EYT'lileri grup toplantısına davet etti
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Kılıçdaroğlu EYT'lileri grup toplantısına davet etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar' dediği EYT'lileri partisinin grup konuşmasına davet etmesi olay oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar" dediği EYT'lileri partisinin grup konuşmasına davet etmesi olay oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar" dediği EYT'lileri partisinin grup konuşmasına davet etti. EYT'liler grup konuşmasında tezahüratta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler için "EYT konusu; fazla uzun sürmez. Bunun ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olduğunu herkes kabul edecek" demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar" dediği EYT'lileri de konuşmaya davet etti.

-Bütün Türkiye'ye bir sözüm var; siyasetten özel bir beklentim yok. Tek amacım herkes huzur içinde yaşasın. Bu yüzden kimin sorunu varsa çözmek için hazırız.

-Herkesin aşı işi olsun. Kimin bir derdi varsa çözmek boynumun borcudur. Sorunlu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

-EYT'liler aramızda. Erdoğan diyor ki 'Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı'. Hiç meraklanma Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum; seçimi zaten kaybedeceksin.

-Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına olay. Düne kadar bu lafı ağzına almazdı. O da görüyor ki gidecek. Bugünü bir kenara yazın ve her yerde anlatın; Kılıçdaroğlu EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini söyledi deyin.


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