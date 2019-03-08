Kılıçdaroğlu'dan Sarıgül'e ağır eleştiri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında Sarıgül iddialarına yanıt verdi. 31 Mart yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için bazı ifadeler kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ile asla ittifak yapmadık. Onu HDP'lilere soracaksınız bana değil Bu vesile ile de çağrıda bulunmuş olayım. AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime de buradan sesleneyim. Seçmeni korkutuyorlar. Seçmenden korkutmak maksadı ile oy koparmanın peşindeler.

İYİ Parti İle Anlaşıyoruz

Eleştiriler hiç de samimi gelmiyor. Ekrem Bey'i biz ilçe belediyeleri açıklanmadan önce ilan ettik. Mansur Bey'in ismi de daha önceden zaten belliydi. İYİ Parti ile de iş birliği içerisindeyiz. Bazen ufak tefek aksamalar yaşanabiliyor. Parti içerisinde bir sıkıntımız yok." dedi.