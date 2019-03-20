Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim

Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de halk ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Beni asacaklarmış, benim idamım için kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz, imzalamazsam namerdim." dedi.

Konuşmasından satırbaşları

"Keçiören'in güçlü bir belediye başkanına ihtiyacı var. O nedenle oylarımızı güçlü adayımıza vereceğiz. Mansur Yavaş iftiralar nedeniyle ve aklanması nedeniye bir Türkiye markası. Büyükşehirde oylarımızı Mansur Yavaş'a vereceğiz. Ben de söz veriyorum vatanımız için sonuna kadar çalışacağım."

"Keçirören'de AKP'ye yıllardır özel bir destek verilir. Geçmişte AKP'ye oy verdin, ne istedilerse verdin. Neden bu insanlar 17 yılın sonunda patates, soğan kuyruğuna mahkum oldu? Her vatandaşımızın bunu soruğ sandığa gitmesi gerek. Yeter demesi gerek."