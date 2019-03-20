Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim

'Benim idamım için kanun getireceklermiş, getirmez namertsiniz.' dedi.

Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de halk ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Beni asacaklarmış, benim idamım için kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz, imzalamazsam namerdim." dedi. 

Konuşmasından satırbaşları

"Keçiören'in güçlü bir belediye başkanına ihtiyacı var. O nedenle oylarımızı güçlü adayımıza vereceğiz. Mansur Yavaş iftiralar nedeniyle ve aklanması nedeniye bir Türkiye markası. Büyükşehirde oylarımızı Mansur Yavaş'a vereceğiz. Ben de söz veriyorum vatanımız için sonuna kadar çalışacağım."

"Keçirören'de AKP'ye yıllardır özel bir destek verilir. Geçmişte AKP'ye oy verdin, ne istedilerse verdin. Neden bu insanlar 17 yılın sonunda patates, soğan kuyruğuna mahkum oldu? Her vatandaşımızın bunu soruğ sandığa gitmesi gerek. Yeter demesi gerek."


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hamza Dağ: CHP meclis üyesi adaylarından 19 kişi terör örgütleriyle bağlantılı
CHP Heyeti Yeni Zelanda'da
Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Otogarı teknokent yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki açılışta konuştu
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar çıktı
Yeni Zelanda teröristinin Türkiye rotası belli oldu
Hırsız evde düşürdüğü kupon sayesinde yakalandı
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya gönderildi
-
Çok Okunanlar
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Yalnız yaşama robotlu çözüm
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Fırat Aydınus'a ceza!
Fırat Aydınus'a ceza!
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Hamza Dağ: CHP meclis üyesi adaylarından 19 kişi terör örgütleriyle bağlantılı
Hamza Dağ: CHP meclis üyesi adaylarından 19 kişi terör örgütleriyle bağlantılı
CHP Heyeti Yeni Zelanda'da
CHP Heyeti Yeni Zelanda'da
Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim
Kılıçdaroğlu: Benim idamım için gelecek kanunu imzalamazsam namerdim
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Otogarı teknokent yapacağız
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Otogarı teknokent yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki açılışta konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki açılışta konuştu
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar çıktı
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanması davasında karar çıktı
Yeni Zelanda teröristinin Türkiye rotası belli oldu
Yeni Zelanda teröristinin Türkiye rotası belli oldu
Hırsız evde düşürdüğü kupon sayesinde yakalandı
Hırsız evde düşürdüğü kupon sayesinde yakalandı
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya gönderildi
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post Gazetesi'ne makale yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post Gazetesi'ne makale yazdı
Şırnak'tan şehit haberi geldi
Şırnak'tan şehit haberi geldi
Tarihi hanın çilesi bitmiyor
Tarihi hanın çilesi bitmiyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji