Kılıçdaroğlu: BAE Elçimiz derhal çekilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Payaşla ilgili sözleriyle ilgili “Tam bir densizlik. Türkiye Büyükelçisini derhal çekmeli. İlişkiler minumum düzeye indirmeli bakan özür dileyinceye kadar.

BÜYÜKELÇİMİZ DERHAL ÇEKİLMELİ

Bu, sözle cevap verme ve sözle eleştirmenin ötesinde eylenme dönüşmesi ve büyükelçi Türkiye'ye geri çağrılmalı” dedi.

HERKESE SUSMASI İÇİN KANUN YAPSINLAR

CHP Genel Başkanı Keimal Kılızdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davaların anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, “Ortada cumhurbaşkanı yok ki. Anayasa'yı değiştirsinler, “Hiç kimse cumhurbaşkranlığı koltuğunda oturan kişiyi eleştiremez, o ne derse desin herkes susmak zorunda” diye bir düzenleme yapsınlar” dedi.

YUNAN SAVUNMA BAKANINA DA CEVAP VERİLMEDİ

BAE Dışişleri Bakanı'nın, Fahrettin Paşa'yla ilgili sözlerini ‘densizlik' diyerek eleştiren Kılıçdaroğlu, özür gelinceye kadar diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi. Kılıçdaroğlu Hükümet de, Ege adaları ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı'nın kendisine yönelik sözlerinin ardından sessiz kalmakla suçladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedefini yüzde 60 olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, partisini takip eden gazetecilerle buluşmasında, şu mesajları verdi:

GERGİNLİK TIRMANIŞA GEÇTİ

“Umarız 2018 yılı, 2017'ı aratmaz. Çünkü 2017'de gerçekten çok aıcı olaylar yaşandı. 2017 başka özelliği siyaseten gerginliğin tırmanışa geçmiş olması.

Bu da bizim siyaset penceresinden baktığımızda Türkiye'yi rahatsız eden olgulardan biri. Geldiğimiz noktada eleştirilere tahammül edemeyen bir sayisi anlayışla karşı karşıyayız. Eleştirilerden ders çıkarmak zorundalar.