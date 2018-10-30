Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz

CHP lideri Kılıçdaroğlu donarak şehit olan iki asker ile ilgili olarak Erdoğan'Sen şehadetten ne anlarsın' ? diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman üniformasını benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı?

ŞEHİTLER İÇİN TOPLANAN PARALAR NE OLDU

15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Ne oldu bu para, bunu damı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasını özetle şöyle sürdürdü;



"Mezarlıklar müdürü arıyor oğlunuz şehit oldu diye. Nasıl olur da iki askerimiz donarak şehit olur. Sen şehadetten ne anlarsın diyor Erdoğan, -30 da, -40 derecede nöbet bekleyen askerlerimiz ile birlikte oldum ben. Bir uyku tulumu da veremediniz mi askerimize? Bu milletin kahraman ordusunun formasını benim oğlum giydi, ya senin oğlun, ne yaptı.

NEDEN BUNLARI ARAŞTIRMIYORSUN

15 temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? ne oldu bu para, bunu da mı götürdün? Neden şehit yakınlarına vermiyorsun? Sen de de ki; Ey Kılıçdaroğlu sen haklısın ben bu işi araştıracağım. Bu iki askerimiz neden şehit oldu. Sen buna hak vereceğine zeytinyağı gibi su üstüne çıkıyorsun.

CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. milyanlarca çocuğumuz yetik kalmıştır. O çocuklara Cumhuriyet sahip çıkmıştır. İçinde acı, kan gözyaşı vardır. Yurtta Sulh cihanda sulh der Atatürk. O savaştan sonra mecbur olmadıkça, zorunlu olmadıkzça savaş bir cinayettir demiştir. Biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken bütün bunları bilmek zorundayız. Onların bize bıraktıklarını yüceltmek bizim boynumunuzun borcudur.

1925'DE UÇAK FABRİKASI KURDUK

1925 yılında gittiler Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. Üniversiteleri yeniden inşa etmeye başladılar. demir yollarını milleştirdiler. Osmanlının övündüğümüz, övüneceğiz tabii bunlar bizim atalarımız. İlk milli parayı yurt dışında bastırdılar. Atatürkçülük kimsenin önünde eğilmemek demektir.

Fabrikaları Anadolu'nun dört bir yanına yaptılar, 10 yılda Cumhuriyeti demir ağlarla ördüler. Demokratik, laik Cumhuriyeti savunuyoruz biz.