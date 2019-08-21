Kevin N'Koudou resmen Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Tottenham forması giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou resmen kadrosuna dahil etti.

Siyah beyazlı ekip, N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Transferi bitirip İstanbul'a dönen Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou yarın sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde kulübümüzle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. N'Koudou, PSG altyapısında yetişmiş, genç yaşta Marsilya'da gösterdiği performansla Tottenham'a transfer olmuş çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu." dedi.