Kevin N'koudou'dan büyük fedekarlık

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'koudou'nun gelmeden önce büyük bir fedakarlık yaptığı belirtildi.

Kevin N'koudou, Tottenham'dan ayrılmak için aldığı ücrette kesinti yaptı. Çünkü Mauricio Pochettino'nun yönettiği Tottenham Hotspur'da Premier Lig'de çok fazla forma şansı bulamıyordu.

2016 yılında Kuzey Londra'ya 11 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Fransız kanat oyuncusu 3 yıl içinde sadece 10 Premier Lig maçında şans buldu. Ve bunların hepsinde de kulübeden gelerek oynama şansı buldu. Şimdi bonservis bedelinin yarısına 4.6 milyon Pound karşılığında Beşiktaş'a gitti.