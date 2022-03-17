Kesintisiz Aksiyon; AMBULANCE

Los Angeles şehri, olağanüstü güvenlik önlemlerini aşarak bir banka soygunu planlayan ve bunuda bir Ambulans la gerçekleştiren adamlarla alt üst oluyor. Yaklaşık üç saat süren full aksiyon yüklü AMBULANCE filmi özellikle macera tutkusuna sahip bütün sinemaseverleri koltuklarına yapıştırıyor.

Madalyalı gazi Will Sharp (Yahya Abdülmetin) karısının tedavi masraflarını karşılamak için paraya sıkışmıştır. Yardım istememesi gerektiğini bildiği ibirinden, evlatlık erkek kardeşi Danny'den (Jake Gyllenhaal) yardım ister. Karizmatik, azılı bir suçlu olan Danny, yardım yerine kendisine bir soygunn teklif eder; Los Angeles tarihinin en büyük banka soygunu, 32 milyon Dolar. Wİll, karısının hayatı tehlikede olduğu için bu teklife hayır diyemez.



Ama kaçış planları son derece ters gidince, çaresiz kardeşler, içinde hayata tutunmaya çalışan yaralı bir polis ve başarılı bir acil yardım görevlisi olan Can Thonpson'ında (Eiza Gonzales) buhlunduğu bir ambulansı kaçırırlar. Wİlli ve Danny'nin, hiç durmayan yüksek hızlı bir kovalamacada tüm şehire yayılan geniş kapsamlı bir polis müdahalesinden paçayı sıyırmaları, rehinelerini hayatta tutmaları, bir şekilde birbirlerini öldürmemeleri ve bu arada da Los Angeles'da görülen en çılgın kaçışı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yüzlerce polis otosu ve sivil araçların paramparça olduğu, polisin takibiyle bir çok otoyolların cehenneme döndüğü olağanüstü aksiyon filmi AMBULANCE nefes kesen sahnelerle dopdolu.



Yönetmen: Michael Bay

Yapım Ekibi: James Vanderbilt, İan Bryce, Michael Kase, Rene Ezra, Bradley J. Ficsher, Laeta Kalogridis, Mark Moran, Tracey Nyberg, William Sherak



Senaryo: Chris Fedak, Laurits, Munch-Petersen, Lars Andreas Pedersen



Oyuncular: Jake Gylendhaal, Eiza Gonzales, Yahya Abdulmetin, Kayli Tiran