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Kese ve Lif kullanmak egzamayı tetikliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Kese ve Lif kullanmak egzamayı tetikliyor

Uzmanlar özellikle kış aylarında banyo yaparken kese ve lif kullanmak vücutta ve yüzde egzama oluşma riskini arttırdığını belirtiyor.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte cilt problemlerinde artış görülmeye başladı. En yaygın cilt sorunu  ise cilt kuruluğu olarak ön planda görünüyor. Ssoğuk hava deride kızarıklık, şişme, kaşıntı cilt sorunlarını tetikliyor.  En fazla görünen cilt sorunlarından biri de egzama olduğu belirtiliyor.

Özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde daha sık görünen egzama, düşük hava sıcaklığında daha çok artık gösteriyor.

Soğuk havalarda cildi sokakta rüzgar olumsuz yönde etkilerken, kapalı ortamlarda ise ısıtma sistemleri kullanıldığı yerlerde cilt kuruluğu artıyor.

Uzmanlar özellikle kış aylarında banyo yaparken kese ve lif kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kış aylarında banyo sırasında kese ve lif kullanan kişilerin derilerinde kuruluk oluştuğu ve bu durumunda ciddi deri hastalıklarına neden olduğu tespit edildi.

Hassas cilde sahip kişiler, kış aylarında banyo sonrasında kurutucu jel kullanmak yerine, nemlendirici jel kullanması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, ciltlerini banyo sırasında aşırı sıcak sudan uzak tutmaları gerektiğini belirtiyor.

 Banyo sonrasında kullanılan havlularında cilt hastalıklarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten uzmanlar,  sert havluyla kurulanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yumuşak bir havluyla vücudun nemi alınarak, ince bir tabaka halinde nemlendirici kullanılması, egzamayı önleme açısından çok katkı sağladığını belirten uzmanlar, egzamanın tedavi edilmediğinde estetik açıdan da rahatsız edici sonuçlar doğurduğunu, hastanın bölgeyi sürekli kaşımasına bağlı olarak enfeksiyon gelişmesine yol açabildiğini ifade etti.


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