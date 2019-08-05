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Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in kolunun kırıldığı belirtildi. Tatil için Bodrum'a gelen Bürsin adeta facianın eşiğinden döndü.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in kolunun kırıldığı belirtildi. Tatil için Bodrum'a gelen Bürsin adeta facianın eşiğinden döndü.

Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.

Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu. Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.


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