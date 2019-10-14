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Kerem Bürsin'den samimi itiraf!
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kerem Bürsin'den samimi itiraf!

Bir YouTube kanalında yayın yapan programa konuk olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Bir YouTube kanalında yayın yapan programa konuk olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve Zeynep Ocak'ın sunduğu Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olarak samimi itiraflarda bulundu. Bürsin, bir dönem birlikte oynadığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili herkesi güldüren bir anısından söz etti.

Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu." ifadelerini kullandı. Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde yorumda bulundu.


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