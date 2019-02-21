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Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönüyor
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönüyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönmek istediğinden söz etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmayarak pistlerini bıraktığını resmen açıklamıştı. Ancak Sofuoğlu son açıklamasında yeniden pistlere dönmek istediğini söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluk kazanan Kenan Sofuoğlu yakın bir dönemde yeniden altın çağa ulaşacaklarını müjdeledi. Sofuoğlu, "Daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan benden pistleri bırakmamı istemişti. Bende onu kıramadım ve bıraktım. Şimdi yeniden pistlere dönerek İtalya'da yarışmak istiyorum." dedi.

Yeniden Pistlere Dönmek İstiyor

Kenan Sofuoğlu, "Böylesine fuar etkinlikleri gerçekten de çok önemli. Uzun yıllarcaa bu fuara katılmamıştım. Sporculuk kariyerimde Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışlarına denk geldiğinden buralarda olamıyordum." ifadelerine yer verdi.


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