Kemal Sunal, Bİyografisi

Türk sinemasının en sevilen ve tanınan oyuncularından biri olan Kemal Sunal, oyunculuğunun yanı sıra mizahi yeteneği ile de tanınır.

Sunal, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra amatör tiyatroda çalışmaya başladı. 1960'ların sonunda, Güler Film'in düzenlediği bir yarışmada birinci olarak sinemaya adım attı. İlk sinema deneyimini 1972 yılında "Tatlı Dillim" filmi ile yaşadı.

Kemal Sunal, 1970'lerin sonları ve 1980'lerin başlarında Ertem Eğilmez'in yönettiği ve başrolünde oynadığı komedi filmleriyle büyük bir popülerlik kazandı. "Hababam Sınıfı" serisi, "Sakar Şakir", "Süt Kardeşler", "Şaban Oğlu Şaban", "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerle Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir hayran kitlesi edindi.

Sunal, sinemanın yanı sıra birçok tiyatro oyununda da sahne aldı. 1980'lerin sonlarına doğru televizyon dizilerinde de yer almaya başladı. Türk halkı tarafından sevilen ve takdir edilen doğal ve komik oyunculuğuyla birçok insanın kalbinde taht kurdu.

Ne yazık ki, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kemal Sunal, Türkiye sinemasına ve mizahi oyunculuğa bıraktığı mirasla hala hatırlanan ve sevilen bir oyuncu olarak anılmaktadır.