Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük suç işlendi

İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya çağırıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, açıklamayı Twitter'dan yaptı.

Paylaşımlarında İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağıran Kılıçdaroğlu, Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde iş dünyasıyla sivis toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Programda saldırıyla ilgili:

"Acı bir olay. Bizi derinden yaralayan bir olay. Bunu yapanlarını lanetliyoruz. İnsan sevgisi olan, inancı olan herkesin böyle bir olayı lanetlemesi lazım." ifadelerini kullandı.