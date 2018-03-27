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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert FETÖ göndermesi
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert FETÖ göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'yle mücadele üzerinden hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle meclis grup toplantısında buluştu. Hayli sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'nin dikta yönetimine gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, bir ülkede dikta yönetiminin yol taşlarını yargı mensuplarının döşediğini ifade ederek, hakim ve savcılara dik durun mesajı gönderdi.

Hükümete FETÖ ile mücadele üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu'nun hedefin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağını gizlemekle suçlayan CHP lideri,"Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim." diye konuştu.

HAKİM VE SAVCILARA: DİK DURUN

Türkiye'de adaletin geldiği noktaya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Hakim ve savcılara söylüyorum. Dİk durun korkmayın. Adaletten ve insan haklarından yana tavır alın." dedi.

Yargı mensuplarının birilerinin beklentilerine göre karar veremeyeceğini belirten CHP lideri, "Çocuklarınıza torunlarınıza gelecekte hesap veremezsiniz. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile doludur. Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. AİHM kararları bile şu an uygulanmıyor. Akın Atalay 1.5 yıldır tutuklu. Yurt dışından kendi geldi, teslim oldu. Neden tutuyorsunuz? Osman Kavala 5 aydır hapiste tek kişilik bir odada kalıyor. İddianamesi yok" dedi.

 


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