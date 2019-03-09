Kemal Kılıçdaroğlu Dalaman'da oy istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, seçmenden oy istedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Dalaman'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte vatandaşlara seslendi.

Vatandaşlara Seslendi

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara ilk olarak CHP'li Dalaman Belediye Başkanı ve başkan adayı Muhammet Şaşmaz seslendi ve yapacaklarından bahsetti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı CHP'li Osman Gürün de gelen herkese teşekkürlerini iletti.