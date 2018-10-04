Kedisi için hayatını tehlikeye atan yaşlı adam hayatını kaybetti

85 yaşındaki Mustafa Çetin Duran isimli vatandaş, yangında mahsur kalan kedisini kurtarmak için alevler arasına dalarak hayatını riske atmıştı. Yoğun dumandan etkilenen 85 yaşındaki hayvansever vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de bulunan bir binanın 3'üncü katında önceki gün yangın meydana geldi. Yangında evi alev alan 85 yaşındaki Duran, yangından baygın vaziyette kurtarılabildi. Kucağında kedisiyle birlikte kapı önünde baygın vaziyette bulunan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtılamadı.

KEDİ, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri, burnundan ve ağzından suni teneffüs ile kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.