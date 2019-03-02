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Kazada yaralanan kadın zor sakinleştirildi
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kazada yaralanan kadın zor sakinleştirildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına süratle gelen bir otomobil çarptı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına süratle gelen araç çarptı. Genç kadının akrabaları yaralı kadını sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpınca ufak bir kaza yaşandı. Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün saat 17.00 esnalarında market alışverişinden dönen Suriye uyruklu kadına, karşıdan karşıya geçerken bir araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile genç kadın kafa üstü yere düşerken o esnada otomobil sürücüsü araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte kadına yardım etmek istedi.

Sakinleştirmek Zor Oldu

Kazadan haberdar olan kadının yakınları da olay yerine gelirken yaralı kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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