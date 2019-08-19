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Kayyum atanan belediyelerin internet siteleri kapatıldı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Kayyum atanan belediyelerin internet siteleri kapatıldı

Belediye başkanları görevden alınan ve kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin internet siteleri kapatıldı.

Belediye başkanları görevden alınan ve kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinin internet siteleri kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını görevden aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin'de büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri kapatıldı. HDP'li belediyeler, resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırıldıkları için tepki çekmişti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine "Bakım aşamasında, sitemiz en kısa sürede yayın hayatına başlayacak" notu düşüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine ise "çok yakında sizlerleyiz" notu yazıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de benzer şekilde "sitede bakım ve güncelleme çalışması yapılmaktadır, lütfen daha sonra ziyaret ediniz" notu yer alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından ise belediye başkanlığına atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafı "Mardinimiz için yeniden işbaşındayız" mesajıyla paylaşıldı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırıldıkları için tepki çekmişti.


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