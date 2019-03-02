Kayserispor'dan hakeme ağır eleştiri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş ile oynanan maçta mücadelenin hakemine sert tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Suat Arslanboğa'ya oldukça büyük bir tepki gösterdi. Bedir, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakeme Tepki

Erol Bedir, "Tribünden karşılaşmayı izledim. Detayları pek fazla göremedim ama hakem oldukça fazla hata yaptı. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldık. Kaburgalarında kırık var. Ben buradan Beşiktaş camiasına başarılar diliyorum. Güzel bir havada zevkli bir mücadele izledik." dedi.