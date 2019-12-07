Kayserispor'dan görülmemiş hareket

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yollarını ayırdıkları futbolcu için imza töreni düzenlenmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Başkan Berna Gözbaşı ve yönetiminin bu gelişmeyi duyurma tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi. Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.