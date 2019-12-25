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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi

Kayseri'de bir yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kayseri'de bir yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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