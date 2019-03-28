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Kayıp ihbarı yapılan çocuk evdeki kanepenin arkasından çıktı
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Kayıp ihbarı yapılan çocuk evdeki kanepenin arkasından çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, her yerde aranan 5 yaşındaki Y.S adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarla oynarken bulundu.

Malkara'nın Gazibey Mahallesi'nde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızlarının dışarı çıktığını sanarak her yeri aradı ancak bulamadı. Kızlarının ayakkabılarını da göremeyen çift komşulara haber verdi ve belediyeye anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek arama çalışması başlattı.

3 saatlik aramaların sonucu bulunamayan kız çocuğu için kaybolduğu ve kaçırıldığı yönündeki söylentiler de arttı ancak kız çocuğu bir yakını tarafından evde kanepenin arkasında ayakkabısı ve oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Aile büyük mutluluk yaşadı.


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