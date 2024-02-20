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Katlanabilir iPhone Rüyası Şimdilik Ertelendi
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Dünya - - Editör: HG Editör

Katlanabilir iPhone Rüyası Şimdilik Ertelendi

Dayanıklılık Endişeleri, Apple'ın Yenilikçi Projesini Askıya Aldı

Apple'ın yenilikçi projeleri arasında yer alan ve teknoloji dünyasını heyecanlandıran katlanabilir iPhone hayali, şimdilik ertelenmiş gibi görünüyor. Dayanıklılık konusundaki endişeler, bu ileri teknoloji ürününün geliştirilmesinin durdurulmasına yol açtı. Teknoloji devi Apple'ın, katlanabilir ekran teknolojisine yönelik çalışmaları askıya aldığı iddia ediliyor. Bu durum, katlanabilir bir iPhone modelini sabırsızlıkla bekleyen Apple fanları için hayal kırıklığı yaratıyor.

Son dönemde, Apple'ın Samsung'un Galaxy Z Flip modeline benzer bir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığına dair söylentiler giderek artmıştı. Ancak, bu iddiaların ardından gelen haberler, projenin dayanıklılık ve kullanışlılık sorunları nedeniyle durdurulduğunu öne sürüyor. Çin sosyal medya platformu Weibo'da geniş bir takipçi kitlesine sahip Fixed Focus Digital isimli ünlü bir teknoloji yazarının belirttiğine göre, Apple'ın bu kararı, katlanabilir tasarımın dayanıklılığına yönelik ciddi endişelerden kaynaklanıyor.

İddialara göre, Apple rakip şirketlerden, özellikle de Samsung'dan katlanabilir telefon modelleri satın alarak, bu cihazların tasarım ve dayanıklılığını değerlendirmek adına kapsamlı tersine mühendislik testleri gerçekleştirdi. Samsung tarafından tedarik edilen ekran teknolojisiyle donatılmış bir katlanabilir iPhone prototipinin, kısa süreli testler sonucunda ekran arızalarıyla karşılaştığı söyleniyor.

Apple'ın yüksek kalite standartları ve müşteri beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, şirketin daha dayanıklı ve güvenilir bir ekran teknolojisi geliştirilene kadar katlanabilir iPhone projesini ertelemesi şaşırtıcı değil. Bu gelişme, Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan yol haritasında katlanabilir iPhone modellerine yer verilmeyeceğini gösteriyor.

Katlanabilir telefonlar, son yıllarda teknoloji dünyasının en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri olmuştu. Ancak, bu teknolojinin pratikte karşılaştığı zorluklar, Apple gibi yenilikçi ve kalite odaklı bir şirketin bu alanda daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Apple'ın bu konudaki gelecek planları ve geliştirmeleri teknoloji dünyası tarafından yakından takip edilecek.


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