Katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

Zeytinyağı tesisi işletmecisi olan Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alınamıyordu.Büyükaşık 2 Mayıs'ta iş yerine gitti.Yakınları ve jandarma ekipleri tarafından ölü bulunan iş adamının kafasına sert bir cisimle vurulup boğazının kesildiği belirlendi.Olayın gerçekleştiği yerde bulunan halıdan, Büyükaşık'ın başka bir yerde öldürülerek buraya taşındığı tespit edildi.İş adamının cesedi,otopsi için jandarma ve savcının olay yerindeki araştırmalarından sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Büyükaşık'ın katil zanlısının ele geçirilmesi için Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ile Jandarma İstihbarat ve Terörle MÜcadele ekiplerinden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.Özel ekip parmak izinden,Büyükaşık'ın katil zanlısının tesisinde işçi olarak çalışan Pakistan kökenli Masan Aftaş olduğu belirtildi.Aftaşın yakalanması için tüm jandarma birimlerine,yurt dışına kaçma girişimine dair sınır birlikleri ve göç idaresi müdürlüklerine şüphelinin fotoğrafları gönderilip,zanlı hakkında bilgi verdi.

Soruşturma esnasında güvenlik kameraları da ele alındı.Görüntülerden katil zanlısının Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiği belirlendi.Belirlenen görüntüler üzerine İstanbul İl jandarma Komutanlığı ekipleri,şüphelinin buradan da Edirne'ye geçtiğini teyit etti.

Zanlı Aftaş,Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken dün geç saatlerde, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında ekipler tarafından yakalandı.Kırkağaç'a getirilen Aftaş,jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi.