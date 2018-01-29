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Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ett

Çorum'da hayvancılıkla uğraşan Kenan Eser isimli vatandaşa ait mandırasa, hayvan kaşıma fırçasından sızan elektrik 14 gebe ineği telef ederken, vatandaşın zararının 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Çorum'da mandıra sahibi Kenan Eser isimli vatandaşın mandırasında meydana gelen elektrik kazası nedeniyle 14 gebe inek telef oldu. Edinilen bilgilere göre Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Kenan Eser'in sahibi olduğu mandırada, hayvan kaşıma fırçasından sızan elektik 14 gebe ineğin telef olmasına neden oldu.

Olayın ardından mandıraya gelen İl Jandarma ve YEDAŞ ekipleri hayvanların kaldığı alanda inceleme yaparken, kaşıma fırçasından sızan elektiriğin ıslak zeminde ilerleyerek demir parmaklıkları üzerinden hayvanlara temas ettiği ortaya çıktı. Elektirk yüklü demir parmaklıkların ardında elektirk akımına kapılarak can veren ineklerin gebe olması zararı katlarken, Kenan Eser'in zararının 250 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

2 TANESİ KURTULABİLDİ

Mandıra sahibi Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine gittiğini belirterek, "Daha sonra eşim beni aradı ve hayvanların rahatsızlandığını söyledi. Ben de hemen geri döndüm. Eşim bu sırada elektrik kaçağını fark ederek ana sigortayı kapatmış. Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2'si hariç hepsi telef olmuştu. Hayvanların hepsi gebeydi." diye konuştu.


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