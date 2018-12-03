Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı

Aylık enflasyon karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. TÜİK verilerine göre kasım ayının zam şampiyonu kuru soğan oldu. Çarşı ve pazar tezgahlarının alev aldığı kasım ayında soğanın kilo fiyatı yüzde 50,58 oranında zamlanırken kuru soğanı yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.

Hükümetin enflasyonla mücadele politikası, kasım ayında olumlu sonuç verirken ekim ayına göre enlflasyonda yüzde 1,44'lük bir düşüş meydana geldi. Yıllık bazda ise enflasyon farklı oldukça yüksek. 2017 yılının Aralık ayından bu yana enflasyonun yüzde 20,79 artış gösterdiği hesaplandı.

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI REKOR KIRDI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0,57, konutta yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,17 artış gerçekleşti.

KURU SOĞAN ALEV ALDI

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ilekuru soğanda oldu. Fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

PORTAKAL TÜKETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,46 ile ulaştırma oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

MAL VE HİZMETLERDE ENFLASYON

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,66, konut yüzde 24,76 ve eğlence ve kültür yüzde 21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

GÜNEYDOĞU İLLERİ ENFLASYONDAN ETKİLENDİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesini görmüştü.