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Kaşıkçı önce boğuldu sonra parçalandı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kaşıkçı önce boğuldu sonra parçalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçık'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada 'Kaşıkçının cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir' denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçık'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada 'Kaşıkçının cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir' denildi.

BAŞSAVCILIK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı, elde ettiği bulguları yazılı açıklamayla aktardı.

15 ŞÜPHELİNİN İADESİ İSTENDİ

Açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yerli işbirliçi'nin olduğuna dair Suudi makamlarının her hangi bir beyanı olmadığını belirtilerek, Suudi Arabistan'daki 15 şüpheninin Türkiye'ye iadesinin talep edildiği dile getirildi.

PLANLI BİR CİNAYET

Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğıünü belirten Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:;

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir.
Olayla ilgili yerli işbirlikti bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir.
Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir.

İRFAN FİDAN SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve beraberindeki heyetin de kaşıççı cinayeti çerçeveksinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

CESEDE ULAŞILAMADI

Gazeteci Kaşıkçı, evlililk işlemleri için 2 Ekim'de Arabistan'ın levenet'teki başkonsolosluk binasına girmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. İlk olarak kaşıkçı'nın binadan ayrıldığını söyleyen Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de gazetecinin başkonsolosluk binasında 'arbede sonucu' öldüğünü öne sürmüştü. Suudi yetkililerin talimatıyla öldürüldü4ğü üzerine durulan Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.


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