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Kaşıkçı olayıyla ilgili delil arayan Türk polisine Suudi engeli
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Kaşıkçı olayıyla ilgili delil arayan Türk polisine Suudi engeli

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin kesinleşmesinin ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gelerek incelemede bulunmak isteyen görevli Türk polisine Suudiler'den izin çıkmadı.

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada polis ekipleri İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gelerek incelemede bulundu. Öldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin delil arayan polis ekibine konsolosluk görevlilerinin engel olduğu öğrenildi.

Konsolosluk binasına gelen emniyet güçleri bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konsolosluk yerleşkesinde bulunan kuyuda delil aramak isteyen polis güçlerinin Suudi görevliler tarafından engellenmek istendiği ifade edildi.zin verilmediği öğrenildi.

Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.


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