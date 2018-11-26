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Kaşıkçı'nın cesedi su kuyusunda aranıyor
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kaşıkçı'nın cesedi su kuyusunda aranıyor

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili devam eden soruşturmada ekipler, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Samanlı köyündeki bir villada aramalarını yoğunlaştırdı.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arayan ekipler, Yalova'nın Termal ilçesine gelerek araştırmalarını Samanlı köyündeki bir villada yoğunlaştırdı. Villaya ait araziyi araştıran ekipler, su kuyusu ve havuz çevresindeki incelemelerine devam ediyor. 

Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin, Arap iş insanına ait olduğu ve yaklaşık 1 aydır kimsenin uğramadığı belirtilen villanın yanındaki başka villada da arama çalışması yaptığı öğrenildi. Çalışmalar için villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi.

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