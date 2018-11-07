Kaşıkçı'nın ailesine kan parası ödemeyi kabul etiler

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın kan parası ödeyeceğine dair Ankara'yı bilgilendirdiği açıklandı.

TÜRK YETKİLİ BİLGİLENDİRDİ

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk yetkiliye göre, Suudi Kraliyeti, Suudi gazetecinin oğulları ve Türk nişanlası Hatice Cengiz'e şeriata göre kan parası ödeyeceğini aktardı.

CESEDİ TESLİM ET ÇAĞRISI

Suudi Kralı selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından ağırlandıktan sonra ülkeden çıkış izni alan Salah ve Abdullah bin Kaşıkçı, CNN'e verdikleri mülakatta, Suudi yetktililere babalarının cesedini teslim etme çağrısı yapmıştı.

SORUMLULARI YARGILA

Babalarını vasiyetindeki gibi doğum yeri Medine'ye gömmek istediklerini ifade eden Kaşıkçı biraderler, Veliaht kral'ın sorumluları adalete çıkarma çabalarına güvendiklerini söylemişlerdi.

CİA DİREKTÖRÜ KANITLARI GÖRDÜ

Al Jazeera'ya konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi de geçen hafta Türkiye'ye gelen CIA Direktörü Gına Haspel'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm delilleri gördüğünü söyledi.

DAHA ÇOK BASKI OLMASI ŞART

Haspel'inde buna ikna olmuş şekilde Türkiye'den ayrıldığının altını çizen Türk yetkili, resmin bütün hakkında Haspel ve Avrupalı yetkilileri bilgilendirerek, Riyad'a cinayetle ilgili daha fazla ayrıntı açıklaması için ABD ve Avrupa'nın baskısını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.