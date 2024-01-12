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Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü

Kartalkaya kayak merkezi, 2 bin rakıma sahip olup, kayak severlerin ilgisini çekiyor. Kar kalınlığı 1 metre civarında ve rezervasyonlar yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Kar yağışının etkisiyle kış turizmi canlandı. Türkiye genelindeki kayak merkezleri, yerli ve yabancı turistleri çekmeye başladı. Bolu, bu turistik illerden biri haline geldi. Kartalkaya, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde konumlanan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan bir kayak cenneti haline geldi.

Kayak merkezi, her seviyedeki kayakçıya uygun pistleriyle büyük ilgi görüyor. 2 bin rakımlı bu kayak merkezi, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bir dönemde yoğun talep alıyor. Telesiyejlerle zirveye çıkan kayak severler, karla kaplı pistlerde keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca, kayak ve snowboard tutkunları, otellerde yapılan rezervasyonlarla bu keyfi uzatıyorlar.

Son günlerde etkili olan kar yağışları, pistlerin kar makineleriyle hazırlanarak hizmete açılmasını sağladı. Bu doğal güzelliklerle çevrili bölge, özellikle çocuklar için kayak öğrenme isteğiyle baby liftiyle dolup taşıyor.

Özetle, Kartalkaya Kayak Merkezi, artan kar yağışları ve zenginleşen pistleriyle kış turizminde büyük bir canlanma yaşamaktadır.


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