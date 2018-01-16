Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat

Sömestr tatiline sayılı günler kala hem çocukların hem de ailelerin büyük heyecan içinde olduğunu dile getiren uzmanlar, tatil sevincinin yanı sıra karne merakının da gün yüzüne çıktığını belirtiyor.

Karneyi görünce ebeveynlerin heyecanının bazen sevinç, bazen kızgınlığa dönüştüğünün altını çizen uzmanlar, eğitim hayatının devamı için her karne döneminde verilen tepkilerin büyük önem taşıdığı üzerinde vuruyor. 

Peki ama anne babalar karne döneminde nasıl hareket etmeli?

Çocuğunuzun başarısının karne tatiline günler kala bütün ailelerin merakını uyandırdığını paylaşan uzmanlar, karnenin en doğru şekilde nasıl değerlendirileceği konusunda bizlerle önemli bilgiler paylaştı.  

Çocukların karnedeki notlara bakılarak yalnızca değerlendirilmesinin hatalı olduğunun altını çizen uzmanlar, öncelikle karneyi çocuğunuzla birlikte değerlendirmeniz önerisinde bulunuyor.  İyi bir karne almışsa bunun anlamı ve değerini kavramasına yönelik kendisiyle konuşun. Kötü bir karne almışsa da nerede hata yaptığını, bu hataları düzeltme konusunda yalnız olmadığını ve ailesinin hep yanında olduğunu hissettirin.

Çocuğun öğretmenleri ya da okuluyla çok fazla ilgilenemeyen ve durumunu karnesinden öğrenen ebeveynlerin şok yaşayabildiklerini söyleyen uzmanlar,  karnenin bir sürecin son basamağı olduğunu ve sonuçlardan ailenin de kendini sorgulaması gerektiğine işaret ediyor. Karne ile gelen sonucun ne kadarının çocuğu yansıttığı, ne kadarının aile içi ilişkilerle ilgili olduğunu saptamak önem taşıyor.

Bu nedenle başarı ya da başarısızlığında mutlaka ailenin de payı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Üzerinize düşen sorumluluklar konusunda tekrar düşünmeye çalışın.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
-
Çok Okunanlar
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
PRP cilt sorunlarının hepsine kökten çözüm sunuyor
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Topbaş'ın metro projeleri iptal edildi
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Kış aylarında D vitamini büyük önem taşıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Son Haberler
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Griple savaşta önemli tüyolar
Griple savaşta önemli tüyolar
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Teknoloji içinde çocuğunuzu büyütürken nelere dikkat etmelisiniz
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Obezite cerrahisi artık ergenlik döneminde başlıyor
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Sömestr tatilinde diş sağlığına dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Varislerinizden kurtulmak istiyorsanız tam zamanı
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
Sperm üretimini sekteye uğratan bu ilaca dikkat
Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor
Romatizma hastalıkları gençleri de vuruyor
Grip ve grip benzeri hastalıklar nasıl ayırt edilir
Grip ve grip benzeri hastalıklar nasıl ayırt edilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık