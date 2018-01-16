Karneyi değerlendirirken bu noktalara dikkat

Karneyi görünce ebeveynlerin heyecanının bazen sevinç, bazen kızgınlığa dönüştüğünün altını çizen uzmanlar, eğitim hayatının devamı için her karne döneminde verilen tepkilerin büyük önem taşıdığı üzerinde vuruyor.

Peki ama anne babalar karne döneminde nasıl hareket etmeli?

Çocuğunuzun başarısının karne tatiline günler kala bütün ailelerin merakını uyandırdığını paylaşan uzmanlar, karnenin en doğru şekilde nasıl değerlendirileceği konusunda bizlerle önemli bilgiler paylaştı.

Çocukların karnedeki notlara bakılarak yalnızca değerlendirilmesinin hatalı olduğunun altını çizen uzmanlar, öncelikle karneyi çocuğunuzla birlikte değerlendirmeniz önerisinde bulunuyor. İyi bir karne almışsa bunun anlamı ve değerini kavramasına yönelik kendisiyle konuşun. Kötü bir karne almışsa da nerede hata yaptığını, bu hataları düzeltme konusunda yalnız olmadığını ve ailesinin hep yanında olduğunu hissettirin.

Çocuğun öğretmenleri ya da okuluyla çok fazla ilgilenemeyen ve durumunu karnesinden öğrenen ebeveynlerin şok yaşayabildiklerini söyleyen uzmanlar, karnenin bir sürecin son basamağı olduğunu ve sonuçlardan ailenin de kendini sorgulaması gerektiğine işaret ediyor. Karne ile gelen sonucun ne kadarının çocuğu yansıttığı, ne kadarının aile içi ilişkilerle ilgili olduğunu saptamak önem taşıyor.

Bu nedenle başarı ya da başarısızlığında mutlaka ailenin de payı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Üzerinize düşen sorumluluklar konusunda tekrar düşünmeye çalışın.