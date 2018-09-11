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Karma eğitim tartışmalarına MEB'den yanıt
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Eğitim - - Editör: Sefa Koçak

Karma eğitim tartışmalarına MEB'den yanıt

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi karma eğitimi öngören yönetmeliği değiştirmesi tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın karma eğitimi öngören ilgili maddeyi yönetmelikten kaldırması üzerine kamuoyunda karma eğitim sona mı eriyor tartışmaları başladı. Konunun yüksek sesle tartışlılmaya başlanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” ifadelerine yer verildi.

Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken son konuşmasında "Eğitimde kıyameti koparmalıyız" ifadelerini kullanmaıştı. Selçuk'un ifadeleri kamuoyunun belli kesimini heyecanlandırırken Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitimi zorunlu kılan ilgili maddeyi kaldırarak yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.

Bakanlık, “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi kaldırıldı. Değişik, ardından kız ver erkek öğrencilerin ayrı ayrı okullarda eğitim görmesinin önünü açarken başlayan tartışmalar üzerine MEB yazılı bir cevap metni yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. ‘Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır' maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için ‘Karma Eğitim' ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir.

Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir' hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir.”


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