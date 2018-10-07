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Karısını öldüren adam yakınları tarafından cezaevine uğurlandı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Karısını öldüren adam yakınları tarafından cezaevine uğurlandı

Gaziantep'de eşini öldüren H.U. isimli şahıs, cezaevine gönderilirken yakınları tarafından, 'başın dik git' sözleriyle uğurlandı.

Gaziantep'te eşini öldüren bir adam cezaevine gönderilirken yakınları tarafından kahraman gibi uğurlandı. N.U. isimli şahıs, 10 yıllık eşi Özlem U.'yu tüfekle öldürdü. Mahkeme tarafından suçlu bulunarak cezaevine gönderilen N.U. mahkeme çıkışı kendisini 'desteklemeye' gelen akrabaları tarafından "Hadi kurban, güle güle, başın dik git" denilerek uğurlandı.

28 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem U. genç yaşta hayata veda ederken, eşinin akrabalarının mahkeme çıkışı neden olduğu görüntüler toplumun kadına ve kadına yönelik şiddet olaylarına bakış açısını gözler önüne serdi.

Eşini öldüren N.U.'nun mahkemedeki savunmasında Karımı çok seviyorum. Ama zaman zaman ailevi meselelerden tartışıyorduk. O gece de süren tartışmada, bana ağır, tahrik eden laflar söyledi. Kendimi kaybettim, sinirlendim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Olaydan sonra ise kardeşini ve jandarmayı aradığını da belirten H.U.'nun olayda kullandığı tüfeği de jandarmaya kendi teslim ettiği öğrenildi.

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYI CEZAEVİNE 'UĞURLADILAR'

H.U, mahkemenin ardından cezaevi aracıyla Gaziantep Cezaevi'ne gönderildi. H.U'yu adliye önünde bekleyen çok sayıda yakını cezaevine uğurladı. Yakınları, H.U'ya "Gözün arkada kalmasın. Bu kadar insan senin için burada. Hadi kurban güle güle, başın dik git" ifadeleri ile veda etti.

"OLAY KADIN CİNAYETİ DEĞİL"

Zanlı H.U.'nun kardeşi N.S.U da, olayın yansıdığı gibi bir kadın cinayeti olmadığını belirtti.

Ağabeyi H.U'nun bir kuşu bile incitemeyecek yapıda bir insan olduğunu söyleyen N.S.U, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tartışmışlar, bazı aile problemleri varmış. Tahrik varmış. Bir çok gelişen olaylar var, ailevi meseleler var. Bu nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Maktul benim amcamın kızı. Allah rahmet eylesin ona da acıyorum. İnsanlar kadın cinayeti diye düşünüyor. Kadınlarımıza, annelerimize, saygımız var. Bizim için baştacıdır. Ağabeyim de bir kuşu bile incitmeyecek bir insan. Burada ne söylesem, kardeşi olduğum için hiç bir sözümün önemi olmayacak. Ben sadece insanların yanlış tanımasını istemiyorum. Ağabeyimin yaptığı kötü bir şey. Onun için de çok zor bir şey. Ama ağabeyimi insanların yanlış tanımasını istemem. Tabi benim söyleyeceklerime kimse inanmaz ama ağabeyimi, köylüye, uzaktan, yakından arkadaşlarına, esnaflara, çalıştığı arkadaşlarına, iş yaptığı kişilere sorun" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN OLAYDAN HABERİ YOK

N.S.U, ortada kalan 3 yeğeninin annesinin öldüğünden, babasının ise cezaevine girdiğinden haberi olmadığını ifade etti. En büyük korkusunun ise çocukların anne ve babasını sorması olduğunu anlatan N.S.U, "En iyi şekilde yeğenlerimi büyüteceğim. Bu 3 yeğen, ağabeyimin, yengemin çocuğu olması fark etmez. Onlar artık benim de çocuklarım. Zaten çocuklardan birine ağabeyim, benim adımı vermişti. Bu vakitten sonra bir olup en iyi şekilde yeğenlerimizi büyüteceğiz. O acıyı henüz duyurmadık onlara. Yarın bir gün annemiz, babamız nerede diye sorarsalar, biz sadece o cevabı düşünüyoruz. Onun dışında yeğenlerimizi en güzel şekilde yetiştiririz, kimseye muhtaç etmeyiz" diye konuştu.


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