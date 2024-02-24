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Kardeşlerim 118. bölüm tek parça full izle
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Magazin - - Editör: Editör

Kardeşlerim 118. bölüm tek parça full izle

Kardeşlerim 118. bölüm ile yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan ile Cüneyt Mete’nin oynadığı ATV’nin Kardeşlerim dizisi 118. bölümü tek parça halinde YouTube’de olacak.

Kardeşlerim 118. bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Cumartesi akşamlarında sevenlerinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi 118. bölümü tek parça olarak YouTube'den izlenebilecek.

Başrollerinde Celil Nalçakan ile Cüneyt Mete'nin yer aldığı Kardeşlerim son bölümünde; Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar.

Kardeşlerim 118. bölüm full izle

Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar.

Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.


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